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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Débora prepara jogada certeira para conquistar António

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Débora prepara jogada certeira para conquistar António - TVI

Ela decide agir e faz algo impensável.

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Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) incentiva Mané (Simão Fumega) a contar mais sobre o escândalo que envolve Flor (Benedita Pereira), Sammy (José Fidalgo) e António (João Catarré), mostrando-se discretamente satisfeita ao saber que Flor decidiu ficar com Sammy.

Débora comenta com Mané que Flor talvez não ame António como se pensava. Enigmática, pede-lhe que a apresente ao dono do bar, deixando implícito que tem planos e mostrando satisfação com a possibilidade de se aproximar de António.

Cacá, dono do bar, mostra-se interessado na proposta de Débora para comprar o negócio. Mané comenta com Vini que isso pode alterar os seus planos. António e José chegam, sendo António calorosamente recebido.

Recorde a despedida de Débora e António:

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