Vem aí em «Terra Forte»: Por amor a António, Débora mata o próprio pai

Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) disfarça a Alexandre que António (João Catarré) é somente um homem que conheceu, esboçando ar tenso por Alexandre dizer saber perfeitamente quem ele é, e não pode continuar vivo por saber de mais sobre ele. Num movimento repentino, Débora desarma Nico e dispara sobre ele.
Alexandre diz a Débora que está preparado para morrer se ela não gosta dele. Débora mata-o sem contemplações, deixando António e Rambo atónitos.
Rambo assegura a Débora que não andavam atrás dela, tendo Nico somente por acaso visto-a por ali na Bahia, tendo depois avisado Alexandre. Rambo disfarça que Alexandre matou Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que todos sabiam como ele não tinha problemas em acabar com quem o irritava. Rambo propõe a Débora continuar a trabalhar para ela, dizendo que ela vai precisar da sua ajuda para saber tudo sobre o império do pai. Débora olha-o indecisa.
