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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Débora exige explicações sobre Maria de Fátima a Rambo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:33
Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Débora exige explicações sobre Maria de Fátima a Rambo - TVI

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Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) confronta Rambo, em tom ameaçador, exigindo saber se ele mentiu sobre a morte de Maria de Fátima, avisando-o das consequências. Aceita encontrar-se com ele para ouvir toda a verdade.

António (João Catarré) chega com Joana e Mané, trazendo os pratos que preparou para mostrar a Débora. Todos ficam impressionados com a qualidade da comida.

Débora, Joana (Vera Macedo) e Mané (Simão Fumega) provam os pratos de António e elogiam-no entusiasticamente. Joana lembra-se de filmar para as redes sociais, mas decidem fazê-lo mais tarde, quando o chef estiver escolhido. Débora e António trocam um olhar cúmplice.

Recorde-se que Rambo ajudou Maria de Fátima a fugir: 

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