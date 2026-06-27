Vem aí em «Terra Forte»: Débora quer vingar-se de Álvaro por causa do vídeo comprometedor

Em «Terra Forte», António (João Catarré) teme que descubram que já conhecia Débora (Elisa Volpatto) antes. José (Paulo Calatré) aconselha-o a fingir que a relação começou agora, enquanto Débora concorda que precisam de controlar os danos.

Débora suspeita que alguém já sabia da relação com António. José nega ter contado algo, mas ela insiste que precisam de minimizar os estragos.

Débora pede a Rambo que dê um “susto” a Álvaro (José Wallenstein) por causa do vídeo comprometedor.

Recorde-se que Débora foi capaz de matar o próprio pai: