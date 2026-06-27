Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Débora quer vingar-se de Álvaro por causa do vídeo comprometedor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 25min
Vem aí em «Terra Forte»: Débora quer vingar-se de Álvaro por causa do vídeo comprometedor - TVI

Afinal, Débora é uma mulher perigosa?

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Terra Forte», António (João Catarré) teme que descubram que já conhecia Débora (Elisa Volpatto) antes. José (Paulo Calatré) aconselha-o a fingir que a relação começou agora, enquanto Débora concorda que precisam de controlar os danos.

Débora suspeita que alguém já sabia da relação com António. José nega ter contado algo, mas ela insiste que precisam de minimizar os estragos.

Débora pede a Rambo que dê um “susto” a Álvaro (José Wallenstein) por causa do vídeo comprometedor.

Recorde-se que Débora foi capaz de matar o próprio pai:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Dani recebe uma notícia devastadora

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descobre da pior maneira que António e Débora têm uma relação

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Desespero total! Maria de Fátima em lágrimas pede ambulância urgente para Dudu

Terra Forte
qui, 25 jun

Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia 

Terra Forte
qui, 25 jun

Terra Forte: Caio justifica silêncio sobre Maria de Fátima e deixa Dani desconfiada

Terra Forte
qui, 25 jun

Terra Forte: Escândalo! Vídeo de Caio com Dani faz Moreira explodir de fúria

Terra Forte
qui, 25 jun

Terra Forte: Susette estranha comportamento de Maria de Fátima após desmaio

Terra Forte
qui, 25 jun
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês

A Madrasta
qui, 25 jun
1

«Épica»: Inês Castel- Branco arrasa com "look Madonna"

18 set 2023
2

Carolina Ortigão, sogra de Kelly Bailey, submete-se a cirurgia plástica e o resultado está dar que falar

A Fazenda
Ontem
3

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

qua, 24 jun
4

Filho de Maria Botelho Moniz vive «nível de felicidade: máxima». E o motivo é tão simples!

12 jun 2025
5

Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs

Amor à Prova
qua, 24 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Joana Solnado está de regresso às novelas da TVI. Mas, há mais nomes surpreendentes

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Depois de ser perseguida, um homem tentar entrar em casa de Diana à força

A Madrasta
Ontem

Ana Guiomar reage a cena de último episódio de Amor à Prova: «Todos queriam um final mais cruel para a Amália»

Amor à Prova
qui, 25 jun

«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês

A Madrasta
qui, 25 jun

Carolina Ortigão, sogra de Kelly Bailey, submete-se a cirurgia plástica e o resultado está dar que falar

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descobre da pior maneira que António e Débora têm uma relação

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Matilde Breyner recria momento viral de Elma Aveiro e soma milhares de reações

Para Sempre
Hoje

Carla Andrino entusiasma-se ao apoiar Portugal e Frederico Amaral 'não perdoa': «Alguém diz à minha sogra que...»

Ontem

Carolina Ortigão, sogra de Kelly Bailey, submete-se a cirurgia plástica e o resultado está dar que falar

A Fazenda
Ontem

«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês

A Madrasta
qui, 25 jun

Ana Guiomar reage a cena de último episódio de Amor à Prova: «Todos queriam um final mais cruel para a Amália»

Amor à Prova
qui, 25 jun

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Quero é Viver
qua, 24 jun
Mais Fora do Ecrã