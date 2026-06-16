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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Débora recebe provas sobre Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:07
Vem aí em «Terra Forte»: Débora recebe provas sobre Maria de Fátima - TVI

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Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto), repreendendo Rambo por ter aparecido ali sem avisar, pergunta-lhe directa se lhe trouxe provas da morte de Maria de Fátima (Rita Pereira). Rambo olha-a tenso.

Rambo entrega a Débora um envelope com fotografias onde se vê o corpo de uma mulher no mar com sangue na água, com Rambo a dizer que foi o que lhe entregaram quando o pai dela mandou matar Maria de Fátima. Débora avisa esperar que isso seja mesmo verdade e ela nunca mais apareça ou acaba com ele. Rambo esboça ar tenso.

Recorde como começou a mentira de Rambo:

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