Vem aí «Terra Forte»: Delfina revela segredo devastador e Rufino decide intervir

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) sente-se consumida pela culpa após a morte de Guilhermina. Rufino (Vítor Norte), porém, garante-lhe que a responsabilidade é de Sónia (Mafalda Tavares) e Susette (Inês Faria), que desencadearam toda a situação para desenterrar um passado que deveria ter permanecido escondido. Rufino lembra-lhe que ela fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger a filha e garante que nunca a deixará sozinha. Emocionado, confessa o seu amor e pede-lhe em namoro, levando os dois a abraçarem-se, entre lágrimas.

Rufino tenta ainda tranquilizar Delfina e acredita que Sónia acabará por perdoá-la quando perceber que escondeu o seu passado apenas para a proteger. É então que Delfina revela que já tinha deixado uma carta para a filha, para que esta descobrisse toda a verdade no futuro. Determinado a ajudá-las a recuperar a relação, Rufino decide entregar a carta a Sónia e promete fazer tudo para que mãe e filha se reconciliem.