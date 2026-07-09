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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:02
Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina - TVI

Por esta, ninguém esperava.

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Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Sónia (Mafalda Tavares) que o grande segredo que Delfina (Elsa Galvão) possa ter pode ser o facto comentado por todos na Açoreana de ela poder ter tido um caso com Manuel (António Capelo). Sónia e também Glória (Maria João Pinho), que continua a ouvir tudo, esboçam ar atónito.

Sónia está abismada por Delfina ter sido amante de Manuel, com Rufino a dizer que aquilo se tratou mesmo de uma traição a Rosa Maria (Custódia Gallego) por que eles já estavam casados quando chegaram a Florianópolis. Glória sai disparada porta fora.

Sónia pede a Rufino que seja ele a falar com a avó para a demover de candidatar-se às próximas eleições do Ninho. Rufino aconselha Delfina a desistir já de concorrer à presidência do Ninho contra Rosa Maria para não ser humilhada em praça pública, dizendo que ela e também Álvaro (José Wallenstein) podem saber do caso que ela teve com Manuel. Delfina estaca tensa.

Recorde-se que Delfina tem andado interessada em Rufino:

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