Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Sónia (Mafalda Tavares) que o grande segredo que Delfina (Elsa Galvão) possa ter pode ser o facto comentado por todos na Açoreana de ela poder ter tido um caso com Manuel (António Capelo). Sónia e também Glória (Maria João Pinho), que continua a ouvir tudo, esboçam ar atónito.
Sónia está abismada por Delfina ter sido amante de Manuel, com Rufino a dizer que aquilo se tratou mesmo de uma traição a Rosa Maria (Custódia Gallego) por que eles já estavam casados quando chegaram a Florianópolis. Glória sai disparada porta fora.
Sónia pede a Rufino que seja ele a falar com a avó para a demover de candidatar-se às próximas eleições do Ninho. Rufino aconselha Delfina a desistir já de concorrer à presidência do Ninho contra Rosa Maria para não ser humilhada em praça pública, dizendo que ela e também Álvaro (José Wallenstein) podem saber do caso que ela teve com Manuel. Delfina estaca tensa.
Recorde-se que Delfina tem andado interessada em Rufino: