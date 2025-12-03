Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

A artista partilhou um desabafo corajoso e deixou um alerta importante aos seguidores.

A atriz Elsa Raposo recorreu às redes sociais para partilhar uma notícia difícil e, ao mesmo tempo, deixar um aviso sentido a quem a acompanha. Num desabafo honesto, revelou que o cancro voltou a surgir, apenas um ano depois da última batalha.

«Bom dia o cancro voltou a bater à porta após um ano. Não é uma boa notícia mas é uma partilha de aviso para todos terem atenção», escreveu, numa publicação marcada pela transparência e pela vontade de alertar para a importância da vigilância e dos cuidados de saúde.

Elsa adiantou ainda que já tem cirurgia marcada para janeiro, uma etapa que enfrenta com coragem: «Esperança sobra do meu peito... um misto de emoções.» Apesar da preocupação, fez questão de deixar uma imagem positiva, reforçando o seu espírito de luta: «Deixo aqui um sorriso porque vou ultrapassar isto da melhor forma.»

A publicação termina com um gesto de carinho para quem a segue: «Um abraço para todos.»

Elsa Raposo foi atriz e modelo. Recorde o momento em Elsa esteve no «Dois às 10» e falou do programa que marcou a sua carreira no mundo da TV.

