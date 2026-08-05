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Uma gravidez, um assalto e um mistério desvendado. Os 7 momentos que vão mudar tudo em «A Madrasta» muito em breve

  • Ricardina Batista
  • Há 3h e 22min
Uma gravidez, um assalto e um mistério desvendado. Os 7 momentos que vão mudar tudo em «A Madrasta» muito em breve - TVI

Os próximos episódios de «A Madrasta» prometem tudo e nós desvendamos em primeira mão

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A novela «A Madrasta», da TVI, está ao rubro e há muitos acontecimentos marcantes para os próximos episódios.  Em breve, vamos tomar conhecimento de uma gravidez, assistir a um assalto e desvendar um dos maiores mistérios da trama.

  • Em breve, Pedro vai começar a acreditar na inocência de Diana e até a vai pedir em casamento. O empresário começa a duvidar que a antigo amor seja mesmo culpado do homicídio e isso permite-lhe ver que ainda ama a mãe dos filhos
  • Contudo, uma reviravolta promete dar cabo das hipóteses de reconciliação. É que Francisca anuncia que está grávida. Quem não fica muito contente é Pedro, que se mostra incapaz de ficar animado. E será que ele é o verdadeiro pai?
  • Mas há mais: Diana vai sofrer uma tentativa de assalto à sua casa. Depois da tentativa de atropelamento, alguém continua a dar tudo por tudo para eliminar a hipótese de Diana descobrir a verdade e declarar-se inocente.
  • E há dois dramas que vão mexer com os fãs da novela da TVI. É que o estado de saúde de João Maria vai piorar.
  • E é quando isto acontece que se começa a desvendar um dos grandes mistérios da trama. Afinal, será Renato o pai de João Maria? Felícia também o vai tentar salvar, ficando em risco de que se descubra que é a verdadeira mãe.
  • Beatriz é atropelada e é levada para o hospital. O diagnóstico é arrebatador e deixa todos em choque. Não se sabe quando é que Beatriz acorda do coma.
  • E há casais que estão prestes a sofrer uma reviravolta. Um deles é Filipe e Raquel.  A hipótese de divórcio vai surgir em cima da mesa.

Percorra a galeria e veja, em primeira mão, imagens dos próximos capítulos da novela «A Madrasta», da TVI. 

 

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