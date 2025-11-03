Há 5 aparelhos que consomem energia mesmo desligados. Saiba quais e o que fazer

Dispositivos em modo de espera ou desligados podem representar até 10% do consumo energético doméstico.

O consumo de energia é uma despesa mensal inevitável, mas com alguns hábitos simples é possível controlá-la melhor. Muitos não sabem que certos aparelhos continuam a gastar eletricidade mesmo quando estão desligados (apenas por estarem ligados à tomada). Este fenómeno é conhecido como “corrente fantasma”, como refere o jornal El Tiempo.

Segundo dados da  Agência Internacional de Energia citados no mesmo artigo, dispositivos em modo de espera ou desligados podem representar até 10% do consumo energético doméstico, o que equivale a cerca de 1,6 quilowatt por dia. Para reduzir esta despesa silenciosa, é importante saber quais são os principais responsáveis e desligá-los sempre que possível.

Ar condicionado e aquecimento

Estes equipamentos estão entre os maiores consumidores de energia, mesmo quando não estão em funcionamento ativo. Caso não seja prático desligá-los, o ideal é investir em unidades energeticamente eficientes, que ajudam a minimizar o gasto.

Televisores e consolas

Mesmo em modo standby, televisores, consolas de jogos e sistemas de som continuam a consumir energia para se manterem prontos a responder ao comando ou à ativação por voz. Sempre que possível, desligue-os totalmente da corrente.

Boxes de TV

As boxes de televisão, especialmente as que permitem gravação, consomem bastante energia. Desligá-las da tomada quando não estão a ser utilizadas pode fazer diferença na fatura elétrica.

Carregadores

Muitos carregadores continuam a gastar energia mesmo quando não estão a carregar nenhum dispositivo. Retirar o carregador da tomada é uma forma simples e eficaz de poupar eletricidade ao longo do mês.

Routers

Os routers de internet emitem sinal continuamente, 24 horas por dia. Desligá-los quando não há ninguém em casa é um gesto simples que ajuda a reduzir o consumo de energia sem comprometer a funcionalidade.

Com pequenas mudanças de rotina, é possível diminuir significativamente o impacto da “corrente fantasma” e tornar a casa mais eficiente e sustentável.

