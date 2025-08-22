Esqueça o Dyson: esta escova modeladora conquistou fãs e custa muito menos

Este artigo pode conter links afiliados*

Um cabelo bem cuidado pode transformar o nosso dia. Macio, solto, com brilho natural e movimento, dá-nos confiança diante do espelho e energia para enfrentar a rotina. Durante anos, o Dyson Airwrap destacou-se como a referência no universo do styling, prometendo resultados profissionais sem danificar os fios. No entanto, o preço elevado continua a afastar muitas pessoas. É neste espaço que surge a escova de ar quente AirGlam da Cecotec: mais acessível, igualmente versátil e já considerada por muitos utilizadores como uma alternativa superior. Só no último mês foram feitas mais de 200 compras deste modelo, que soma atualmente uma avaliação média de 4,3 estrelas na Amazon e custa 131€.

O grande trunfo da AirGlam está na sua versatilidade. Com 14 acessórios incluídos, permite secar, alisar, ondular, criar caracóis ou simplesmente dar volume — tudo num único aparelho compacto e leve. A tecnologia Coanda, até agora associada a modelos de topo como o Dyson, está presente nesta escova e envolve automaticamente os fios nos modeladores, criando ondas e caracóis sem esforço manual. O resultado? Menos tempo de utilização, menos calor direto e penteados com aspeto saudável e natural.

A experiência de quem já testou não deixa margem para dúvidas. “Para mim, o mais importante é que agarra bem ao cabelo. Muito robusto!”, partilhou uma cliente nas avaliações. Outro utilizador confirmou: “Comprei a pensar que seria apenas um bom secador, mas dá para fazer tudo.” Esta polivalência tem conquistado cada vez mais adeptos, que encontram no AirGlam uma solução prática para variar o look sem depender de vários equipamentos.

Além da variedade de funções, a tecnologia de ponta é outro fator que impressiona. O motor digital sem escovas alcança 110.000 rotações por minuto, com potência de 1400W — capaz de secar até cabelos mais densos em poucos minutos. O controlo inteligente de calor, com três temperaturas e três velocidades de ar, evita danos e preserva o brilho. Já os acessórios, com revestimento cerâmico enriquecido com queratina, reduzem o atrito e deixam os fios mais alinhados e suaves. Para completar, o filtro com sistema de limpeza automática prolonga a durabilidade do aparelho com o mínimo de manutenção.

