Esqueça o Dyson: esta escova modeladora conquistou fãs e custa muito menos

Esqueça o Dyson: esta escova modeladora conquistou fãs e custa muito menos - TVI

Já há quem a considere melhor do que modelos de topo

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Este artigo pode conter links afiliados*

Um cabelo bem cuidado pode transformar o nosso dia. Macio, solto, com brilho natural e movimento, dá-nos confiança diante do espelho e energia para enfrentar a rotina. Durante anos, o Dyson Airwrap destacou-se como a referência no universo do styling, prometendo resultados profissionais sem danificar os fios. No entanto, o preço elevado continua a afastar muitas pessoas. É neste espaço que surge a escova de ar quente AirGlam da Cecotec: mais acessível, igualmente versátil e já considerada por muitos utilizadores como uma alternativa superior. Só no último mês foram feitas mais de 200 compras deste modelo, que soma atualmente uma avaliação média de 4,3 estrelas na Amazon e custa 131€.

O grande trunfo da AirGlam está na sua versatilidade. Com 14 acessórios incluídos, permite secar, alisar, ondular, criar caracóis ou simplesmente dar volume — tudo num único aparelho compacto e leve. A tecnologia Coanda, até agora associada a modelos de topo como o Dyson, está presente nesta escova e envolve automaticamente os fios nos modeladores, criando ondas e caracóis sem esforço manual. O resultado? Menos tempo de utilização, menos calor direto e penteados com aspeto saudável e natural.

A experiência de quem já testou não deixa margem para dúvidas. “Para mim, o mais importante é que agarra bem ao cabelo. Muito robusto!”, partilhou uma cliente nas avaliações. Outro utilizador confirmou: “Comprei a pensar que seria apenas um bom secador, mas dá para fazer tudo.” Esta polivalência tem conquistado cada vez mais adeptos, que encontram no AirGlam uma solução prática para variar o look sem depender de vários equipamentos.

Além da variedade de funções, a tecnologia de ponta é outro fator que impressiona. O motor digital sem escovas alcança 110.000 rotações por minuto, com potência de 1400W — capaz de secar até cabelos mais densos em poucos minutos. O controlo inteligente de calor, com três temperaturas e três velocidades de ar, evita danos e preserva o brilho. Já os acessórios, com revestimento cerâmico enriquecido com queratina, reduzem o atrito e deixam os fios mais alinhados e suaves. Para completar, o filtro com sistema de limpeza automática prolonga a durabilidade do aparelho com o mínimo de manutenção.

Adquira a escova modeladora AirGlam aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Preço deste aspirador tipo Dyson caiu a pique e está agora a menos de 100€

Acabou-se o constrangimento. Este antitranspirante está a mudar vidas

Picadas de mosquito? Este aparelho resolve o problema em segundos

Está entre os mais vendidos da Amazon há meses e custa 125€: este aspirador robot limpa por si

Mais Vistos

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem
1

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje
2

Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé

14 nov 2023
3

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
4

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem
5

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Hoje

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

Cacau
Hoje

Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão»

Hoje

Cristina Ferreira revela os segredos da boa forma. E é a inspiração desta atriz da TVI

Hoje

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Ontem

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN