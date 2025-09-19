Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo

Limpar a casa é uma tarefa inevitável e, por isso, é natural procurar maneiras de a tornar mais rápida, prática e económica. Entre as várias dicas disponíveis na internet, há uma em particular que promete prolongar – e muito – a vida útil da sua esfregona, ajudando-a a poupar dinheiro.

A influencer Yolanda, conhecida na página de TikTok @yolandavaquitayoli, partilhou um método simples que mantém as esfregonas limpas e impecáveis, evitando trocas constantes. Segundo a criadora de conteúdos, basta recorrer a alguns produtos básicos que quase todos temos em casa.

No vídeo que publicou, Yolanda explica passo a passo: encha um balde com água quente, junte uma dose de tira-nódoas com oxigénio ativo e um pouco de vinagre de limpeza. Coloque a esfregona de molho e deixe atuar até a água arrefecer. Depois é só escorrer bem.

Para garantir que seca corretamente, evite deixá-la no chão; coloque-a virada ao contrário, de preferência ao sol. Este truque simples não só ajuda a desinfetar como também prolonga a vida útil da sua esfregona, mantendo-a praticamente como nova.

Com este método rápido e económico, limpar a casa pode tornar-se uma tarefa mais leve – e muito mais amiga da sua carteira.