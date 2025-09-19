Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo - TVI

O método simples e eficaz que funciona mesmo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Limpar a casa é uma tarefa inevitável e, por isso, é natural procurar maneiras de a tornar mais rápida, prática e económica. Entre as várias dicas disponíveis na internet, há uma em particular que promete prolongar – e muito – a vida útil da sua esfregona, ajudando-a a poupar dinheiro.

A influencer Yolanda, conhecida na página de TikTok @yolandavaquitayoli, partilhou um método simples que mantém as esfregonas limpas e impecáveis, evitando trocas constantes. Segundo a criadora de conteúdos, basta recorrer a alguns produtos básicos que quase todos temos em casa.

No vídeo que publicou, Yolanda explica passo a passo: encha um balde com água quente, junte uma dose de tira-nódoas com oxigénio ativo e um pouco de vinagre de limpeza. Coloque a esfregona de molho e deixe atuar até a água arrefecer. Depois é só escorrer bem.

Para garantir que seca corretamente, evite deixá-la no chão; coloque-a virada ao contrário, de preferência ao sol. Este truque simples não só ajuda a desinfetar como também prolonga a vida útil da sua esfregona, mantendo-a praticamente como nova.

Com este método rápido e económico, limpar a casa pode tornar-se uma tarefa mais leve – e muito mais amiga da sua carteira.

Relacionados

“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

Sim, estas sapatilhas da Adidas estão mesmo a 43€. É aproveitar antes que esgotem

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
qua, 17 set
1

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Vírgilio provoca Gonçalo e mostra-lhe quadro de Aruna

A Protegida
qua, 27 ago
3

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

A Fazenda
dom, 7 set
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
seg, 15 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

A Protegida
Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Hoje

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Hoje

Amaciador de roupa: o erro comum que pode estragar as suas peças

Hoje

Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo

Hoje

“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

Hoje

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN