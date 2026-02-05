Estação de energia portátil alimenta telemóveis, portáteis e iluminação durante horas

Estação de energia portátil alimenta telemóveis, portáteis e iluminação durante horas - TVI
estação de energia portátil PurMars
estação de energia portátil PurMars

Com 300W de potência e bateria de longa duração, esta estação portátil mantém telemóveis, portáteis e iluminação a funcionar durante horas.

Com uma avaliação média de 4,4 estrelas, esta estação de energia portátil tem conquistado quem procura uma solução simples para manter dispositivos básicos a funcionar quando não há tomada por perto. Disponível por 161 euros, é frequentemente referida como prática e fácil de transportar, sobretudo para campismo, viagens ou como reserva energética em casa. Um utilizador descreve-a como tendo “bom desempenho” e outro resume-a de forma direta: “ideal para campismo”. A proposta é clara: garantir energia para comunicações, luz e pequenos equipamentos, sem a complexidade nem o peso de soluções maiores.

O que significa, na prática, uma estação de 300 W e 288 Wh

Esta estação fornece até 300 watts de potência, o que permite alimentar equipamentos de baixo e médio consumo, como telemóveis, computadores portáteis, routers, iluminação LED, pequenos televisores ou carregadores de baterias. Pode também ser utilizada para manter um frigorífico ligado durante períodos curtos, ajudando a preservar alimentos em situações pontuais. A capacidade de 288 Wh traduz-se em várias horas de autonomia, dependendo do tipo de equipamento ligado e do consumo. A corrente é estável e segura para eletrónica sensível, e a bateria do tipo LiFePO₄ foi concebida para uma utilização prolongada ao longo dos anos. Pode ser carregada através da tomada elétrica, do automóvel ou com um painel solar, vendido em separado.

O que diz quem já usa 

Nas avaliações, a portabilidade surge como um dos pontos mais elogiados. “Há modelos mais potentes, mas são muito pesados”, escreve um comprador, explicando porque optou por esta versão. Outro utilizador destaca que “funciona na perfeição” para carregar a bateria de um scooter elétrico numa garagem sem tomadas, sublinhando que a potência disponível é suficiente para esse tipo de tarefa. Há também quem valorize a autonomia, referindo que dá “para horas e horas de carga” em equipamentos como telemóveis e portáteis. Um utilizador mais detalhado explica que conseguiu manter uma lâmpada LED ligada durante 12 horas seguidas e ainda usar uma televisão durante cerca de três horas, acompanhando sempre a informação no visor. No conjunto, as opiniões apontam para uma estação fiável, intuitiva e ajustada a quem procura energia para o essencial, sem excessos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

