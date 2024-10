«Cacau» e «Para Sempre» chegam a dois países

As novelas “Para Sempre” e “Cacau”, exibidas pela TVI, continuam a ultrapassar fronteiras e a conquistar um lugar no panorama internacional.

“Para Sempre”, produzida pela Plural Entertainment Portugal, viaja agora para a Letónia, representando, assim, mais uma conquista deste projeto de ficção. Já a novela “Cacau”, que tem conquistado os espectadores do canal, chega também aos Estados Unidos da América. Depois de ser exibida a Espanha, através do canal Divinity, e de ser adquirida pela televisão generalista LNK, na Lituânia, “Cacau” expande-se para o Portuguese Channel dos Estados Unidos da América. Ambas as estreias estão previstas ainda no decurso de 2024.

Esta expansão vem reforçar, mais uma vez, a qualidade dos produtos e profissionais do Grupo Media Capital, permitindo a internacionalização dos seus projetos.

“Para Sempre” foi, em 2023, uma das produções nomeadas na categoria de “Telenovela” nos International Emmy Awards. Também a novela “Cacau” foi nomeada na categoria “Telenovela”, nos Venice TV Awards.