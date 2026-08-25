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Vendem-se aos milhares: estendal de luxo a menos de 30 euros

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  • Há 34 min
Vendem-se aos milhares: estendal de luxo a menos de 30 euros - TVI
estendal amazon
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Arruma-se com facilidade para não ocupar espaço

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Há uma tarefa doméstica que parece simples até chegar o momento de decidir onde pôr a roupa a secar num apartamento. Quando falta espaço, a varanda é pequena ou simplesmente não queremos ter um estendal aberto pela casa inteira, encontrar uma solução que se arrume facilmente pode fazer toda a diferença.

É nesse cenário que surge este estendal dobrável da Amazon Basics, que está a ser vendido por 29,59 euros na Amazon espanhola, na versão cromada. O preço coloca-o abaixo da barreira dos 30 euros e a quantidade de avaliações chama particularmente a atenção: são 69.778 opiniões, com uma classificação média de 4,5 estrelas em 5. Ou seja, não estamos perante um produto com meia dúzia de compradores a deixar feedback.

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O conceito é bastante simples. O estendal tem um design em acordeão, que permite fechá-lo depois de utilizada a roupa e guardá-lo sem ocupar tanto espaço. Para quem vive num apartamento mais pequeno, esta pode ser uma característica mais importante do que parece. Em vez de reservar permanentemente uma divisão ou um canto da casa para o estendal, é possível fechá-lo e arrumá-lo quando a roupa já estiver seca.

A estrutura é feita em aço, com um acabamento cromado que, segundo a descrição do fabricante, ajuda a proteger contra a ferrugem e o bolor. É um modelo de chão, não exige montagem e pesa pouco mais de dois quilos, pelo que também pode ser transportado de um lado para o outro com relativa facilidade.

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As dimensões são de aproximadamente 36,8 x 74,9 x 106 centímetros e a ficha indica um limite de peso de 9 kg. Pode ser utilizado tanto dentro de casa como no exterior.

Mais de 90% das avaliações da marca são positivas, considerando mais de 50 mil clientes. Para quem procura uma solução para secar roupa em casa sem gastar muito e sem ficar com um estendal permanentemente aberto, é sobretudo a combinação entre preço, possibilidade de dobrar e facilidade de transporte que torna este modelo interessante. Os números das avaliações também ajudam a perceber que já é uma solução escolhida por muitos consumidores.

A versão cromada custa atualmente 29,59 euros, enquanto a mesma página apresenta a versão branca por 26,63 euros. O preço, tal como acontece com qualquer produto vendido na Amazon, pode entretanto mudar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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