Esta cobertura de estendal faz secar a roupa 10 vezes mais depressa

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta cobertura de estendal faz secar a roupa 10 vezes mais depressa - TVI

Este tipo de cobertura é extensível e adapta-se a vários modelos de estendal

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nos dias de outono e inverno, há um problema que passa de ano para ano: a roupa que teima em não secar. É uma situação familiar para muitos — peças penduradas no estendal durante vários dias, que não secam e começam a ganhar um cheiro a humidade difícil de ignorar.

A solução pode estar numa cobertura para estendal com aquecimento, um equipamento que promete acabar com a dependência de máquinas de secar roupa ou de idas à lavandaria. E com os meses frios ainda longe de terminar, é uma opção que pode fazer diferença até à chegada do verão.

Como funciona e o que muda no dia a dia

A proposta é simples: pendurar a roupa como habitualmente e, poucas horas depois, tê-la completamente seca e pronta a dobrar. Este tipo de cobertura é extensível e adapta-se a vários modelos de estendal, criando à volta das peças um ambiente com temperatura e humidade controladas que acelera o processo natural de secagem.

Quem já experimentou nota a diferença. "Vivo numa zona muito húmida e, com este aparelho, a roupa seca em poucas horas mesmo nos dias mais frios", partilha um utilizador.

COMPRAR AQUI

Mais cuidado com os tecidos delicados

Ao contrário do que acontece em muitas máquinas de secar, que podem danificar fibras mais sensíveis, esta cobertura permite ajustar a intensidade do calor. Com vários níveis de temperatura disponíveis, é possível escolher a definição mais adequada a cada tipo de roupa, protegendo tecidos mais delicados sem comprometer a eficácia da secagem.

"A cobertura ajusta-se perfeitamente ao estendal e, em 30 minutos, tenho toda a roupa seca", garante outra pessoa que testou o produto.

Um aquecimento extra para a divisão

Há ainda uma vantagem adicional que muitos utilizadores destacam: o calor gerado pela cobertura não fica concentrado apenas na roupa. O espaço envolvente também beneficia, tornando-se ligeiramente mais quente — uma ajuda bem-vinda durante os meses mais frios do ano.

Como resume um comprador satisfeito: "Deixa o espaço aquecido, facilitando a secagem da roupa e tornando a divisão mais confortável."

COMPRAR AQUI

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Não vamos esperar que a humidade e o mofo se instalem. Por alguma razão este é o aparelho mais vendido

O gadget de 20 euros da Xiaomi que salva presentes de anos de todas as idades e entra já na lista de Natal

Migalhas na gaveta, cabelos na casa de banho ou pó no carro: o aspirador super potente que pode andar sempre connosco

"O chão fica brilhante": este robot aspira, lava e trata da própria manutenção automaticamente

Mais Vistos

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje
3

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
Ontem
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor revolta-se ao perceber que Maria de Fátima roubou-lhe tudo

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

A Protegida
Hoje

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Ontem

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Ontem

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Ontem

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Ontem

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Ontem

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Ontem

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Ontem
Mais Fora do Ecrã