“A Madrasta” estreia em breve na TVI

A TVI prepara-se para estrear em breve “A Madrasta”, o seu novo grande projeto de ficção nacional. Produzida pela Plural Entertainment e adaptada pela autora Maria João Mira, a novela conta com Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo nos papéis principais.

Entre o drama familiar, o suspense e o melodrama emocional, “A Madrasta” acompanha a história de uma mulher separada dos filhos, que abdica de ser reconhecida como mãe para poder, um dia, voltar a sê-lo. Um retrato intenso sobre identidade, maternidade e redenção, marcado por segredos que prometem prender os telespectadores desde o primeiro episódio.

Sob o mote “Há amores que ninguém apaga”, “A Madrasta” promete ser uma história cativante, que promete agarrar o público desde o primeiro minuto.