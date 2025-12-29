Amor à Prova: A personagem de João Jesus esconde um segredo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:26
Amor à Prova: A personagem de João Jesus esconde um segredo - TVI

O ator dá vida a Tomás, que vê o seu segredo ser revelado após o diagnóstico do filho.

Em «Amor à Prova», João Jesus é Tomás. Advogado competente, sempre foi um marido dedicado e um pai amoroso para Nico, apesar das marcas deixadas pela educação rígida e humilhante de Afonso. A descoberta da sua infertilidade e o processo de adoção do filho, abriram feridas antigas que luta para cicatrizar.

A doença de Nico e o aparecimento do seu pai biológico reavivam essa enorme insegurança, especialmente quando surge um vínculo natural entre a criança e o recém-descoberto pai. Também a crescente proximidade entre a mulher, Alice, e o progenitor de Nico, ativam o pior de si, levando-o a repetir o padrão do pai: manipulação, desequilíbrio, chantagem e controlo.

Consumido pelos ciúmes e pelo medo de perder a família, transforma-se no “vilão” que sempre prometeu não ser, até que revelações sobre o passado de Afonso desmoronam as certezas que sustentavam a sua identidade e a relação com todos os que o rodeiam.

