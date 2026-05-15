A 2ª temporada de «Terra Forte» estreia segunda, 18 de maio. Eis tudo o que lhe podemos revelar

Em «Terra Forte», passaram-se três anos na história…

Flor e Sammy reatam?

Vemos Rosinha (Francisca Salgado) e Rosa Maria (Custódia Gallego) muito bem vestidas a falarem de Flor (Benedita Pereira) estar a atrasar-se para aquele grande dia.

Flor acaba de ser arranjada pela maquilhadora, percebendo-se agora que ela vai casar. Flor agradece a todos por estarem presentes naquele dia tão especial, ainda que continue com dúvidas de ir dar aquele passo. Rosa Maria e Rosinha insistem que ela merece voltar a ser feliz.

Armando e Álvaro (José Wallenstein) já estão à porta da igreja à espera da noiva, com Álvaro a insistir com Armando que deviam pensar em fazerem um casamento conjunto, apesar de ele já se ter casado com Vivi pelo civil, admitindo querer pedir Rosa Maria em casamento, mostrando o anel que já comprou para ela. Flor chega com a família, continuando hesitante a pensar se deve mesmo fazer aquilo.

Todos estão sentados a aguardar a entrada de Flor na igreja, onde o noivo já a espera. Este vira-se, desvendando-se agora que é com Sammy (José Fidalgo) que Flor se vai casar, não se vendo sinal de António. Carla insiste com José para tentar fingir estar feliz, dizendo que António iria aprovar aquele matrimónio se estivesse ali com eles. José assente angustiado. Sammy, em rejúbilo de felicidade, promete a Flor continuar a fazer tudo para a fazer muito feliz.

Sammy mete a aliança no dedo de Flor, prometendo fazer dela uma mulher muito feliz. Os noivos beijam-se, todos aplaudem. Sammy e Flor saem da igreja. Todos lhe atiram as tradicionais pétalas misturadas com arroz. Flor e Sammy sorriem felizes.

Sammy e Flor arrancam no carro para irem em lua-de-mel. Todos lhe acenam. Sammy e Flor concordam ter sido boa ideia terem prescindido de fazer copo de água e seguirem diretos para a lua-de-mel. Flor admite a Sammy que ainda continua a pensar em António, com Sammy a dizer compreender isso e nunca a ir julgar, mas ser a altura de voltarem a ser felizes. Flor sorri e beijam-se apaixonados.

Onde anda Maria de Fátima?

Numa sumptuosa casa em Miami, vemos Maria de Fátima (Rita Pereira) atirar com o telemóvel, furiosa a ver a notícia de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) se irem hoje casar. Alexandre admite a Maria de Fátima que sabia daquilo, mas preferiu não lhe dizer nada para não a perturbar.

Ela lastima-se a Alexandre de estar a viver uma vida de cativeiro por andar fugida à justiça, ainda que lhe agradecendo tudo o que fez por ela.

Alexandre diz-lhe que ela lhe parece estar com ciúmes de Flor e Sammy se irem casar, dizendo-lhe não gostar disso enquanto lhe agarra ameaçadoramente no pescoço. Maria de Fátima engole em seco.

O que aconteceu a António?

Numa casa na Bahia, Débora chega com peixe fresco. Vemos um homem de costas, e quando se vira percebemos que é António (João Catarré) que está ali com ela.

Ele lastima-se a Débora que hoje acordou mais angustiado que é habitual, estando mesmo saturado de ter de estar escondido para que Alexandre não o mate se souber que ele está vivo. Ele diz que lhe será eternamente grato por lhe ter salvado a vida, comparando-a a Flor (Benedita Pereira). Débora disfarça o seu desapontamento.

FLASHBACK INÉDITO: Capitão olha surpreso para Débora a tratar dos ferimentos de António. Débora pede ao capitão que a ajude a salvar aquele homem e os leve para a Bahia sem dizer nada a Alexandre, prometendo-lhe ir ter aquele gesto em consideração quando um dia herdar o império do pai. Capitão hesita.