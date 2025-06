Anúncio da nova novela da TVI, «Mariana», deixa telespetadores em êxtase: «Adoro»

A TVI anunciou oficialmente a estreia da sua nova aposta para as tardes: «Mariana», uma telenovela espanhola de época que promete conquistar os corações dos portugueses. Através de uma publicação no Instagram, revelou que a novela estreia no próximo 16 de junho, e os primeiros detalhes deixaram os fãs rendidos.

Na legenda da publicação, lê-se:

«Está a chegar! 🎥🎞️

💥 Um drama de época e uma vingança à antiga: ninguém está preparado 🤫

“Mariana”, o fenómeno internacional vencedor do Emmy Internacional 2024, chega às suas tardes — e promete agarrar o coração dos portugueses ❤️‍🔥

📺 Estreia 16 de junho, na TVI.»

As reações dos telespetadores não se fizeram esperar: «Aiii Adoro», «Novelão», «Essa novela é maravilhosa!!! Parabéns para a emissora que não quis ganhar audiência com violência e sim com história, conteúdo!!!!», «Isto tem uma música com a voz do @pedrogoncalves.music ? Já ameiii».

Uma história de vingança, amor e segredos

Ambientada no início do século XX, em Córdoba, Espanha, «Mariana» gira em torno de Mariana / Ana, uma jovem determinada que se infiltra como criada na imponente mansão dos Marqueses de Sousa, com um único objetivo: vingar a morte da mãe e descobrir o paradeiro do irmão desaparecido.

À medida que se aproxima da verdade, Mariana vê-se envolvida em segredos, traições e amores proibidos. A sua missão de vingança acaba por colidir com os próprios sentimentos, levando-a a enfrentar dilemas morais e a questionar o rumo da sua vida.

Com uma narrativa envolvente, cheia de misteriosos acontecimentos, drama social e romance, a novela oferece um retrato intenso dos conflitos de classe entre a aristocracia e os empregados da época, tudo num ambiente de luxo e tensão constante.

Reconhecimento internacional

«Mariana» estreou originalmente em janeiro de 2023 no canal espanhol La 1 da RTVE e rapidamente se tornou num fenómeno televisivo. Em 2024, a trama fez história ao tornar-se a primeira telenovela espanhola a vencer o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.

Agora, chega à TVI com a promessa de ser um verdadeiro sucesso de audiências — e os portugueses já estão prontos para se deixar envolver por este drama apaixonante.