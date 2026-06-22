Hoje é o grande dia: «A Madrasta», a nova novela, estreia esta noite

«A Madrasta» estreia dia 22 de junho: conheça a história e todas as personagens

A TVI prepara-se para estrear a sua nova grande aposta de ficção nacional. “A Madrasta” chega aos ecrãs da TVI e TVI Player no próximo dia 22 de junho e promete envolver os espectadores numa narrativa marcada pela emoção, suspense e segredos capazes de mudar vidas.

Produzida pela Plural Entertainment e adaptada pela autora Maria João Mira, a novela centra-se na história de uma mulher que, separada dos filhos, abdica de ser reconhecida como mãe para poder, um dia, voltar a ocupar esse lugar. Entre dramas familiares, dilemas emocionais e revelações inesperadas, “A Madrasta” aborda temas como a identidade, a maternidade e a redenção.

Nos papéis principais estão Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo, que darão vida a uma trama que promete prender a atenção do público desde o primeiro episódio.

A apresentação oficial da novela à imprensa decorreu no dia 02 de junho, num evento que contou com a presença do elenco, autora, e representantes da TVI e da Plural Entertainment. Durante a sessão, os convidados tiveram acesso exclusivo ao primeiro trailer da novela, que revelou alguns dos ingredientes centrais desta nova história.

Com a apresentação já realizada, está oficialmente iniciada a contagem decrescente para a estreia de “A Madrasta”, uma produção que reforça a aposta da TVI na ficção nacional e que promete marcar as noites dos portugueses.

A estreia está marcada para hoje, 22 de junho, na sua TVI e TVI Player.