Amor à Prova: Personagem de Alexandra Lencastre enfrenta a maior crise da sua vida após descobrir a traição do marido

Em «Amor à Prova», Alexandra Lencaste é Luz.

Luz é casada com Vitor e mãe das suas três filhas. A gravidez inesperada de Amália, a filha mais velha, levou-a a um casamento às pressas. Depois, o nascimento de Alice e Ana, impeliu-a a abandonar o trabalho como arquiteta e a dedicar-se exclusivamente à família. Substituiu o sonho de uma carreira lado a lado com Vitor, na construtora, pelo hobby da cerâmica que usa para mitigar uma secreta frustração profissional. Com as filhas já criadas, tenta manter a chama do casamento acesa com propostas de viagens e gestos de delicadeza sempre recusados, sem aparente justificação. A doença do neto, Nico, reacende a esperança de uma reconexão com Vitor.

No entanto, a descoberta do caso do marido com a secretária abala as fundações da sua vida, colocando-a numa encruzilhada: lutar pelo casamento e pela família que sempre desejou unida ou... redescobrir a possibilidade de ser uma mulher que se escolhe em primeiro lugar, vivendo oportunidades que julgou perdidas para sempre.