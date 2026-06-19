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A Madrasta

«A Madrasta» estreia a 22 de junho: uma mãe regressa após 20 anos e encontra os filhos contra si

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 57min
«A Madrasta» estreia a 22 de junho: uma mãe regressa após 20 anos e encontra os filhos contra si - TVI

Conheça a história da nova novela da TVI.

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A TVI prepara-se para estrear a sua nova aposta de ficção. A novela «A Madrasta» chega ao pequeno ecrã no próximo dia 22 de junho e promete conquistar os espectadores com uma história marcada por segredos, injustiças, conflitos familiares e emoções intensas.

No centro da trama está Diana Magalhães Neto, uma mulher que vê a sua vida destruída após ser condenada injustamente por um crime que não cometeu. Depois de passar vinte anos numa prisão em Marrocos, regressa a Portugal determinada a recuperar os filhos e a provar a sua inocência.

Contudo, o regresso está longe de ser o que imaginava. Ao voltar, Diana descobre uma realidade devastadora: o ex-marido, Pedro, um influente empresário, fez os filhos acreditarem que a mãe tinha morrido. Miguel e Beatriz cresceram a venerar a memória de uma mulher que nunca existiu verdadeiramente, sem saberem que a mãe biológica esteve viva durante todos aqueles anos, a sofrer longe deles.

A presença de Diana ameaça um pacto de silêncio construído ao longo de duas décadas. Família, amigos e sócios de Pedro beneficiaram da sua ausência e estão dispostos a tudo para impedir que a verdade venha ao de cima.

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Entre perseguições, ameaças e o risco de voltar a perder os filhos, Diana toma uma decisão extrema. Para os proteger e garantir que permanece ao seu lado, aceita casar-se com Pedro. Só assim consegue assegurar o seu lugar dentro da família e manter contacto diário com Miguel e Beatriz.

É precisamente neste momento que nasce o grande conflito da novela. Aos olhos dos próprios filhos, Diana transforma-se na madrasta indesejada. Sem conhecerem a verdade, veem-na como uma mulher interesseira, manipuladora e intrusa. Apesar das humilhações, rejeições e provocações constantes, Diana aceita carregar esse peso para continuar perto daqueles que mais ama.

Com uma narrativa que mistura drama familiar, suspense e melodrama emocional, «A Madrasta» acompanha o percurso de uma mulher que abdica de ser reconhecida como mãe para poder, um dia, voltar a ocupar esse lugar.

A nova novela da TVI promete abordar temas como a maternidade, a identidade, a redenção e a luta pela verdade, numa história intensa que deverá prender os espectadores desde o primeiro episódio.

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A estreia está marcada para 22 de junho, data em que o público poderá finalmente conhecer esta emocionante história de amor, sacrifício e sobrevivência que promete marcar a ficção nacional.

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