«O Arquiteto»: Nova série da TVI estreia já na segunda-feira

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 46min
«O Arquiteto»: Nova série da TVI estreia já na segunda-feira - TVI

A partir de dia 22 de setembro, deixe-se levar por esta narrativa que retrata temas como o abuso de poder e a manipulação emocional.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A TVI prepara-se para estrear, já no próximo dia 22 de setembro, a sua mais recente produção de ficção nacional, “O Arquiteto”. Uma série de época passada nos anos 90, que promete prender os telespectadores ao ecrã.

Com uma narrativa densa, carregada de mistério, crítica social e drama psicológico, a série protagoniza Tomé Serpa, um carismático arquiteto em ascensão, cuja vida perfeita esconde um lado obscuro e perturbador.

Ao lado da sua esposa Isabel, Tomé Serpa forma um casal aparentemente sólido e exemplar. Com dois filhos adolescentes o arquiteto vive uma existência de prestígio e influência, sendo uma referência incontornável na arquitetura nacional da época. No entanto, por detrás da fachada de sucesso, Tomé Serpa mantém uma vida dupla: envolve-se com várias mulheres e grava, sem consentimento, os encontros íntimos que mantém.

A reviravolta acontece quando Carolina, atriz e amante do protagonista, descobre que não é a única. Desiludida e em busca de justiça, alia-se a Elsa, a secretária de Tomé Serpa, numa missão ousada. Com apenas alguns dias para agir, as duas mulheres unem forças, movidas por motivações distintas, mas complementares – vingança e redenção – com o objetivo comum de proteger outras vítimas e pôr fim ao ciclo de abuso.

Inspirada em factos públicos da sociedade portuguesa dos anos 80 e 90, mas sem carácter biográfico, “O Arquiteto” aborda temas universais e cada vez mais atuais como o abuso de poder, as filmagens de cariz sexual sem consentimento, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados por figuras aparentemente intocáveis.

Com uma realização cuidada, um elenco de peso e uma narrativa envolvente, a nova série da TVI promete marcar o regresso do grande drama nacional à televisão portuguesa, num retrato corajoso de um tempo que, embora passado, continua a ecoar, e muito, nos dias de hoje.

Não perca a estreia, dia 22 de setembro, na TVI.

Relacionados

«Amor à prova»: Nova novela tem uma história que vai tocar no coração dos portugueses

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
2

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
3

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
5

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem

A Protegida
Hoje

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Hoje

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN