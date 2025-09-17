«O Arquiteto»: Nova série da TVI estreia já na segunda-feira

A TVI prepara-se para estrear, já no próximo dia 22 de setembro, a sua mais recente produção de ficção nacional, “O Arquiteto”. Uma série de época passada nos anos 90, que promete prender os telespectadores ao ecrã.

Com uma narrativa densa, carregada de mistério, crítica social e drama psicológico, a série protagoniza Tomé Serpa, um carismático arquiteto em ascensão, cuja vida perfeita esconde um lado obscuro e perturbador.

Ao lado da sua esposa Isabel, Tomé Serpa forma um casal aparentemente sólido e exemplar. Com dois filhos adolescentes o arquiteto vive uma existência de prestígio e influência, sendo uma referência incontornável na arquitetura nacional da época. No entanto, por detrás da fachada de sucesso, Tomé Serpa mantém uma vida dupla: envolve-se com várias mulheres e grava, sem consentimento, os encontros íntimos que mantém.

A reviravolta acontece quando Carolina, atriz e amante do protagonista, descobre que não é a única. Desiludida e em busca de justiça, alia-se a Elsa, a secretária de Tomé Serpa, numa missão ousada. Com apenas alguns dias para agir, as duas mulheres unem forças, movidas por motivações distintas, mas complementares – vingança e redenção – com o objetivo comum de proteger outras vítimas e pôr fim ao ciclo de abuso.

Inspirada em factos públicos da sociedade portuguesa dos anos 80 e 90, mas sem carácter biográfico, “O Arquiteto” aborda temas universais e cada vez mais atuais como o abuso de poder, as filmagens de cariz sexual sem consentimento, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados por figuras aparentemente intocáveis.

Com uma realização cuidada, um elenco de peso e uma narrativa envolvente, a nova série da TVI promete marcar o regresso do grande drama nacional à televisão portuguesa, num retrato corajoso de um tempo que, embora passado, continua a ecoar, e muito, nos dias de hoje.

Não perca a estreia, dia 22 de setembro, na TVI.