Terra Forte

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:10
«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar - TVI

Porque algumas histórias não terminam com a morte – elas recomeçam

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dada como morta no Brasil, Flor (Benedita Pereira) ressurge anos depois na Ilha das Flores, Açores, trazendo consigo um segredo que pode mudar tudo. Ela nunca perdeu a memória: lembra-se de cada detalhe da noite em que a tentaram matar — exceto o mais importante, a identidade do criminoso.

Mas uma suspeita corrói-lhe o coração: Maria de Fátima (Rita Pereira), a sua melhor amiga de infância e agora sua irmã adotiva, que tomou a sua vida, o seu lugar e tudo o que lhe pertencia em Florianópolis.

Nos Açores, Flor reencontra Sammy (José Fidalgo), o homem que nunca a esqueceu. Para ele, vê-la viva é um choque avassalador. O amor entre eles continua forte, mas o tempo separou-os – e agora Flor tem um marido a quem sempre foi fiel.

Determinada a recuperar o que perdeu e a fazer justiça, Flor parte para Floripa, onde encontra um cenário, profundamente, transformado: Maria de Fátima, sob uma nova identidade, controla o império que um dia pertenceu à sua família. Astuta e ambiciosa, ela soube manipular cada peça do jogo para se tornar na mulher temida e poderosa que é hoje. Mas Flor não está disposta a ser apenas uma sombra do passado.

Entre segredos, traições e um perigoso jogo de poder, ela precisará de escolher as suas alianças com cuidado, pois nem todos os que lhe sorriem são confiáveis. E no centro dessa tempestade, um grande amor ainda a divide – o homem que nunca deixou de amá-la e o marido a quem prometeu lealdade para sempre. Enquanto a verdade ameaça emergir, o que era uma simples vingança vai transformar-se em algo maior. Porque algumas histórias não terminam com a morte – elas recomeçam.

Relacionados

«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Terra Forte

«Terra Forte»: Anos após a tentarem matar, Flor volta para recuperar o que perdeu e fazer justiça

Terra Forte
Ontem

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out

«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

Terra Forte
sáb, 18 out

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte
sex, 17 out

«Terra Forte»: A personagem de João Catarré corre o risco de perder o amor da sua vida

Terra Forte
sex, 17 out

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Terra Forte
qui, 16 out
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Benedita morre e deixa Mariana e Laura em desespero

A Protegida
Ontem
1

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
2

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out
3

Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa

A Protegida
Ontem
4

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem
5

Simples e pensada ao detalhe: as imagens da festa de aniversário da filha de Marta Melro e Paulo Vintém

Festa é Festa
5 ago 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Terra Forte
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
seg, 13 out

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Hoje

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Hoje

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

Ontem

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feia»

sáb, 18 out

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out
Mais Fora do Ecrã