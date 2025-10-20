«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Dada como morta no Brasil, Flor (Benedita Pereira) ressurge anos depois na Ilha das Flores, Açores, trazendo consigo um segredo que pode mudar tudo. Ela nunca perdeu a memória: lembra-se de cada detalhe da noite em que a tentaram matar — exceto o mais importante, a identidade do criminoso.

Mas uma suspeita corrói-lhe o coração: Maria de Fátima (Rita Pereira), a sua melhor amiga de infância e agora sua irmã adotiva, que tomou a sua vida, o seu lugar e tudo o que lhe pertencia em Florianópolis.

Nos Açores, Flor reencontra Sammy (José Fidalgo), o homem que nunca a esqueceu. Para ele, vê-la viva é um choque avassalador. O amor entre eles continua forte, mas o tempo separou-os – e agora Flor tem um marido a quem sempre foi fiel.

Determinada a recuperar o que perdeu e a fazer justiça, Flor parte para Floripa, onde encontra um cenário, profundamente, transformado: Maria de Fátima, sob uma nova identidade, controla o império que um dia pertenceu à sua família. Astuta e ambiciosa, ela soube manipular cada peça do jogo para se tornar na mulher temida e poderosa que é hoje. Mas Flor não está disposta a ser apenas uma sombra do passado.

Entre segredos, traições e um perigoso jogo de poder, ela precisará de escolher as suas alianças com cuidado, pois nem todos os que lhe sorriem são confiáveis. E no centro dessa tempestade, um grande amor ainda a divide – o homem que nunca deixou de amá-la e o marido a quem prometeu lealdade para sempre. Enquanto a verdade ameaça emergir, o que era uma simples vingança vai transformar-se em algo maior. Porque algumas histórias não terminam com a morte – elas recomeçam.