A Fazenda

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:41
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda» - TVI

Este dia marca uma nova era na ficção da TVI, prometendo surpresas, emoção e grandes momentos televisivos.

O dia 20 de outubro será marcante para os fãs da ficção nacional da TVI. Nessa segunda-feira, o público vai despedir-se de “A Fazenda”, que chega ao fim após duas temporadas de sucesso, e dar as boas-vindas à nova grande aposta do canal, “Terra Forte”.

O adeus a “A Fazenda”

O último episódio da novela promete fortes emoções e respostas muito esperadas.

O destino dos grandes vilões — Duarte, Joel, Lukenia e Miguel — está finalmente em jogo. Será que terão o desfecho merecido?

Já as irmãs Lacerda (Eva, Júlia e Mafalda) poderão, quem sabe, encontrar o amor verdadeiro… ou enfrentar novas desilusões.

E o público continua a torcer para saber se Gaspar e Leonor terão, finalmente, a oportunidade de viver o grande amor que sempre os uniu.

A estreia de “Terra Forte”

No mesmo dia, a TVI estreia “Terra Forte”, uma produção ambiciosa que promete prender o público desde o primeiro minuto.

A história acompanha Flor, uma mulher dada como morta no Brasil que regressa, anos depois, aos Açores, trazendo consigo um segredo capaz de mudar tudo.

Flor nunca perdeu a memória — lembra-se de cada detalhe da noite em que tentaram matá-la, exceto da identidade do criminoso. No entanto, uma suspeita atormenta-a: Maria de Fátima, a sua melhor amiga de infância e agora irmã adotiva, pode ter estado por trás de tudo.

Nos Açores, Flor reencontra Sammy, o grande amor da sua vida, que nunca a esqueceu. O reencontro desperta emoções profundas, mas o tempo e o destino colocam-nos em lados opostos — Flor é agora uma mulher casada e fiel ao marido.

Determinada a recuperar o que perdeu e a fazer justiça, Flor regressa ao Brasil, onde descobre um cenário totalmente transformado. Maria de Fátima, sob uma nova identidade, comanda o império que outrora pertencia à família de Flor. Ambiciosa e calculista, transformou-se numa mulher poderosa e temida.

Entre segredos, traições e jogos de poder, Flor terá de escolher cuidadosamente em quem confiar. No meio da tempestade, o amor, a vingança e a verdade entrelaçam-se, mostrando que algumas histórias não acabam com a morte — recomeçam.

Com “A Fazenda” a despedir-se e “Terra Forte” a estrear-se, o dia 20 de outubro marca uma nova era na ficção da TVI, prometendo surpresas, emoção e grandes momentos televisivos.

