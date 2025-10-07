O robot que aspira, esfrega e se esvazia sozinho está com 57% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Com o Prime Day, chega também o momento ideal para simplificar o quotidiano. O Eureka NER-E10s é um robot aspirador que combina tecnologia e praticidade, cuidando do chão enquanto se dedica a outras coisas. Está disponível por 172,80 euros — bem abaixo do preço original de 405 — e soma perto de três mil avaliações, com uma classificação média de 4,1 estrelas na Amazon.

Aspira, esfrega e trata de tudo sozinho

O grande trunfo do Eureka NER-E10s é a sua capacidade para aspirar e esfregar em simultâneo, deixando os pisos com um acabamento impecável. A potência de sucção de 4000 Pa remove pó, migalhas e pelos de animais com facilidade, enquanto o sistema de esfregona automática cuida do resto.

Além disso, a estação de base inclui um depósito de 2 litros com sistema de sucção automática que recolhe e armazena o pó por até 45 dias — sem necessidade de sacos descartáveis. Assim, o robot regressa à base no final de cada limpeza, transfere o conteúdo e fica pronto para a próxima utilização.

Inteligência e autonomia em cada movimento

Equipado com navegação LiDAR e tecnologia SLAM, o robot mapeia cada divisão, evita obstáculos e ajusta o percurso a diferentes tipos de piso. Tudo pode ser controlado através da aplicação móvel ou por comando de voz, compatível com Alexa e Google Assistant.

A autonomia de 180 minutos permite limpar áreas amplas de forma contínua e silenciosa — ideal para quem tem casas grandes ou simplesmente prefere um ambiente limpo sem interrupções.

Um investimento que simplifica o quotidiano

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, é uma oportunidade única para encontrar descontos expressivos em produtos tecnológicos e de marcas reconhecidas. Entre as ofertas em destaque está o Eureka NER-E10s, o aspirador robot que aspira, esfrega e se esvazia sozinho, agora por 172,80 euros em vez de 405. Vendido e enviado pela Amazon, inclui entregas rápidas, pagamentos seguros e devoluções simples até 30 dias. Uma excelente ocasião para quem quer facilitar a rotina e regressar sempre a uma casa limpa — sem levantar um dedo.

