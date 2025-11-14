De 405€ para 135€? Este robot da Eureka aspira, lava e ainda evita obstáculos sem falhar

O Eureka NERE10s está a 135€ e dispensa manutenção durante 45 dias — aspira, esfrega e esvazia-se automaticamente.

Chegar a casa e encontrar o chão impecável sem ter movido um dedo. É isto que o Eureka NERE10s faz, e agora está a 135,61€ — o valor mais acessível de sempre. "Deixou a casa reluzente, tanto que até parece irreal!", partilha uma utilizadora entusiasmada. Com 67% de desconto (o preço recomendado era 405,59€), a Eureka mostra que é possível ter um robot completo sem gastar muito. A marca é reconhecida no mercado e tem apostado em tornar a tecnologia acessível a mais pessoas.

A grande diferença está na autonomia total: este robot volta sozinho à base depois de limpar e transfere o pó para um saco de 2 litros que aguenta 45 dias. Acabaram-se as semanas a esvaziar depósitos cheios de sujidade. "A estação-base é muito prática e carrega-se automaticamente", garante quem já comprou. Se tens animais, isto resolve um problema enorme — o robot vai acumulando pelos, pó e resíduos enquanto a bateria recarrega sozinha. Sem stress, sem trabalho extra.

O sistema de mapeamento cria um plano da casa rapidamente e organiza percursos eficientes. "O mapeamento foi muito rápido e eficaz", diz uma avaliação com cinco estrelas. Esquece robots que andam à deriva ou ficam presos debaixo do sofá. Este identifica as divisões, memoriza obstáculos e cobre tudo de forma inteligente. Através da app ou por comandos de voz (funciona com Alexa e Google Assistant), dá para agendar limpezas, bloquear certas áreas e escolher a intensidade de sucção.

O robot limpa durante 180 minutos seguidos — tempo suficiente para casas grandes — e remove sujidade profunda de qualquer superfície. "Consegue penetrar bem em tapetes e alcatifas", confirma um utilizador. Tem um truque esperto: ao detetar um tapete, ergue a esfregona automaticamente para evitar molhar (continua só a aspirar). Para quem tem tapetes na sala ou no quarto, este pormenor evita desastres. Funciona de forma independente, quer estejas em casa a descansar ou fora a trabalhar.

Face ao modelo anterior (NER600), este NERE10s duplicou a força de sucção — subiu de 2000 Pa para 4000 Pa — ganhou mais 60 minutos de bateria e trouxe o sistema de esvaziamento automático. "A longevidade faz valer o investimento", resume uma compradora. Configurar leva apenas cinco minutos, depois é só programar e deixar funcionar.

Por 135,61€,este robot conta com 2.668 opiniões e média de 4,1 estrelas. Para quem procura libertar tempo e simplificar a rotina doméstica, é uma oportunidade que raramente aparece. "Acaba com as tarefas de limpeza sozinho. Funciona impecavelmente através da aplicação", conclui uma avaliação satisfeita. Mais tempo livre, menos preocupações com a limpeza.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

