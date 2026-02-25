Diga adeus à esfregona: Este aspirador que lava o chão está com 80€ de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:15
Diga adeus à esfregona: Este aspirador que lava o chão está com 80€ de desconto - TVI
Aspirador vertical Eureka NEW400
Aspirador vertical Eureka NEW400
Foto: Amazon.es

Leve e com autolimpeza, o Eureka NEW400 é a ajuda que faltava para quem quer a casa limpa com menos esforço

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há equipamentos que acabam por se tornar essenciais no dia a dia, especialmente quando nos poupam o esforço de andar a esfregar o chão. O Eureka NEW400, que agora custa cerca de 122 €, é uma dessas soluções que mostra que não é preciso gastar centenas de euros para facilitar as rotinas domésticas.

Menos cansaço e secagem imediata

Lavar o chão costuma ser a tarefa mais pesada da casa, mas este aparelho acaba por fazer quase todo o trabalho por si. Como o rolo gira com tração própria, a sensação é de que o aspirador "anda sozinho", bastando guiá-lo sem precisar de fazer força. Uma das maiores vantagens é que o chão seca quase de imediato, o que evita aquelas marcas de água ou o tempo de espera para poder voltar a entrar na divisão. Quem já o usa confirma: "o chão fica impecável e seca rápido".

Adquira aqui

Eureka NEW400

Lava-se sozinho depois de usar

Um dos detalhes mais práticos é a função de autolimpeza, pensada para quem não quer perder tempo com a manutenção do aparelho. Quando termina a limpeza da casa, basta colocar o aspirador na base e carregar num botão para que ele inicie um ciclo de lavagem automática do rolo. Segundo os relatos, esta função torna tudo "muito menos tedioso e mais limpo", já que não precisa de lavar a mopa à mão. Além disso, o sistema de dois depósitos garante que está sempre a cair água limpa no chão, enquanto a água suja fica guardada à parte, evitando aquele cheiro a humidade.

A opinião de quem mudou a rotina

O feedback de quem já o tem em casa foca-se, sobretudo, no alívio físico que esta tecnologia proporciona. Como refere uma das clientes nas avaliações: "a máquina move-se sozinha e a única coisa que temos de fazer é guiá-la". Outra utilizadora destaca que a grande diferença foi passar a conseguir resultados melhores com muito menos cansaço. É, por isso, o dispositivo ideal para quem procura manter a casa em ordem de forma rápida, sem complicações e, acima de tudo, sem o esforço tradicional de andar de balde e esfregona na mão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

"Simplesmente superior ao Dyson por uma fração do preço": aspirador de 162€ soma milhares de elogios

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

“Recomendo sobretudo a quem tem alergias.”Colchões, sofás e almofadas livres de pó e ácaros com este aparelho

Um aspirador que limpa colchões, sofás e ainda roda 180 graus? Existe e todos adoram

Mais Vistos

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje
1

Kelly Bailey

15 dez 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
4

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

seg, 23 fev
5

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

seg, 5 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Amor à Prova
Hoje

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

Hoje

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

Hoje

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Hoje

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje
Mais Fora do Ecrã