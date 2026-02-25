Diga adeus à esfregona: Este aspirador que lava o chão está com 80€ de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Há equipamentos que acabam por se tornar essenciais no dia a dia, especialmente quando nos poupam o esforço de andar a esfregar o chão. O Eureka NEW400, que agora custa cerca de 122 €, é uma dessas soluções que mostra que não é preciso gastar centenas de euros para facilitar as rotinas domésticas.

Menos cansaço e secagem imediata

Lavar o chão costuma ser a tarefa mais pesada da casa, mas este aparelho acaba por fazer quase todo o trabalho por si. Como o rolo gira com tração própria, a sensação é de que o aspirador "anda sozinho", bastando guiá-lo sem precisar de fazer força. Uma das maiores vantagens é que o chão seca quase de imediato, o que evita aquelas marcas de água ou o tempo de espera para poder voltar a entrar na divisão. Quem já o usa confirma: "o chão fica impecável e seca rápido".

Adquira aqui

Lava-se sozinho depois de usar

Um dos detalhes mais práticos é a função de autolimpeza, pensada para quem não quer perder tempo com a manutenção do aparelho. Quando termina a limpeza da casa, basta colocar o aspirador na base e carregar num botão para que ele inicie um ciclo de lavagem automática do rolo. Segundo os relatos, esta função torna tudo "muito menos tedioso e mais limpo", já que não precisa de lavar a mopa à mão. Além disso, o sistema de dois depósitos garante que está sempre a cair água limpa no chão, enquanto a água suja fica guardada à parte, evitando aquele cheiro a humidade.

A opinião de quem mudou a rotina

O feedback de quem já o tem em casa foca-se, sobretudo, no alívio físico que esta tecnologia proporciona. Como refere uma das clientes nas avaliações: "a máquina move-se sozinha e a única coisa que temos de fazer é guiá-la". Outra utilizadora destaca que a grande diferença foi passar a conseguir resultados melhores com muito menos cansaço. É, por isso, o dispositivo ideal para quem procura manter a casa em ordem de forma rápida, sem complicações e, acima de tudo, sem o esforço tradicional de andar de balde e esfregona na mão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.