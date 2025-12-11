Festa é festa

Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos

Pedro Teixeira e Ana Guiomar foram alguns dos famosos, que assistiram a este momento.

Ana Guiomar de 37 anos, e vários colegas da novela «Festa é Festa» viveram recentemente dias de grande emoção ao embarcarem numa viagem muito especial, motivada por um único propósito: celebrar o Amor. Os autores da história da aldeia da Bela Vida, Roberto Pereira e Eva de Jesus Gonçalves, casaram-se e decidiram partilhar este momento marcante com vários elementos do elenco da novela da TVI.

Entre os convidados estiveram Ana Guiomar, Diogo Valsassina — que se tornou grande amigo dos noivos —, Ana Brito e Cunha, Sílvia Rizzo e Pedro Teixeira. A cerimónia realizou-se em Cabo Verde, num cenário quente e paradisíaco escolhido pelos noivos para celebrar o enlace.

Ao longo do fim de semana, Ana Guiomar recorreu às redes sociais para mostrar alguns dos momentos da viagem e revelar um pormenor muito especial: ela e Pedro Teixeira foram os padrinhos do casamento. A atriz partilhou ainda várias imagens da cerimónia e da festa, acompanhadas de um texto emotivo onde recorda o início desta relação de amizade.

 

 

 

 

 

“Sobre este casamento e sobre este Amor! Conheci-os (mais a sério) em Paris, a cidade do Amor. Nada é por acaso… Estávamos a gravar a novela Festa é Festa quando nos aparecem os dois, este par de jarras. Com o bom feitio que me caracteriza penso: ‘Pronto, agora é que este dia não acaba! Já temos tantas cenas para gravar, já há tantos desafios pela frente e ainda tinham que nos aparecer aqui os autores da novela’. Sim! Eles são os autores da novela!”, começou por escrever, lembrando o impacto inicial da chegada de Roberto Pereira e Eva de Jesus Gonçalves às gravações.

Ana Guiomar sublinhou ainda que foram precisamente os autores que, ao longo de três anos e meio, “casaram, descasaram, fizeram rir, chorar, discutir, questionar, viajar, criar e imaginar” todos os atores, através das histórias que escreveram para as suas personagens.

Com humor, acrescentou que no dia 6 de dezembro de 2025 sentiu que estava “a pagar pela língua — ou melhor, pelo mau feitio”, ao ser surpreendida com o convite para ser madrinha do casamento. Descreveu o gesto como “uma responsabilidade e um privilégio”, revelando o forte laço afetivo que a une aos noivos.

A atriz não escondeu a emoção vivida durante a cerimónia: “Tenho uma irmã para a vida, daquelas que nos seguram a testa e o coração, e um amigo e (avô) que brinca e que me ralha sem nunca julgar. Têm os dois uma coisa muito preciosa: sabem ouvir como ninguém. Em resumo, chorei baba e ranho, uma vergonha. Foi um dia muito feliz! Amo-os.”

Ana Guiomar terminou dizendo: “A vida é uma Festa, e como eu costumo dizer, a Festa é nossa, por isso estamos todos convidados.”

Um momento de grande ternura, amizade e celebração que reforça a união do grupo que há anos trabalha lado a lado e que, desta vez, se juntou não para gravar, mas para celebrar um verdadeiro capítulo de amor.

