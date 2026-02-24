A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

O ator Evandro Gomes, conhecido do grande público por dar vida a Talu na novela A Fazenda, onde contracena com Margarida Corceiro, voltou a conquistar a atenção dos seguidores nas redes sociais — desta vez por um momento carregado de emoção familiar.

Tudo começou com uma mensagem partilhada pela sua irmã, Jessica, que decidiu assinalar uma data especial com palavras de profundo carinho e orgulho: «Orgulho máximo em ti, mano mais um dia especial… e que a vida nos deixe continuar a colecioná-los.»

A publicação rapidamente gerou reações entre os fãs do ator, sensibilizados pela cumplicidade e proximidade entre os irmãos. Visivelmente emocionado, Evandro Gomes respondeu à irmã de forma simples, mas cheia de significado: «AMO-TE» ❤️. O gesto espontâneo e afetuoso reforçou a imagem de proximidade familiar e autenticidade que o ator tem vindo a construir junto do público.

Antes de se afirmar como ator, Evandro Gomes esteve perto de seguir uma carreira no futebol profissional. Durante a juventude, integrou escalões de formação, incluindo o GD Fabril, demonstrando talento e dedicação à modalidade. Contudo, o destino acabaria por levá-lo para os palcos e para a televisão, onde encontrou a sua verdadeira vocação.

Entre o sucesso profissional e os laços familiares que não esconde, Evandro Gomes mostra que, por trás das luzes da ficção, existe uma história real feita de afetos, orgulho e gratidão — valores que continuam a conquistar o público dentro e fora do ecrã.