Vem aí em «A Fazenda»: Talu perde as estribeiras e faz chantagem com Manuel

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) diz a Talu (Evandro Gomes) que têm de fazer alguma coisa por o povo estar receoso por os bens de Gaspar (Nuno Lopes) irem ser previsivelmente congelados e todos ficarem em risco. Talu acaba por tomar uma decisão e arranca no jipe.

Vai ter com Manuel (Ângelo Torres) e impõe que lhe conte onde estão Gaspar e Leonor (Dalila Carmo), ou caso contrário conta à polícia que ele é cúmplice da fuga deles. Empregado ouve atento a conversa.

Logo depois, Talu conta a Eva (Margarida Corceiro) que já descobriu que Gaspar e Leonor estão escondidos no Namibe enquanto esperam documentos falsos para fugirem para a Namíbia. Talu diz ir ter com eles por Gaspar não poder fugir às responsabilidades da população da comunidade depender dele. Eva insiste querer ir com ele por a sua mãe estar envolvida.

Recorde o momento em que Gaspar e Leonor conseguiram fugir: