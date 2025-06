Vem aí em «A Fazenda»: Ciumento, Talu é rude com Ary

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) oferece ajuda a Talu (Evandro Gomes) para convencer Miguel (Diogo Infante) a perdoar a Gaspar (Nuno Lopes) o que ele partiu na fazenda. Eva hesita por Talu dizer ter a certeza que ela lhe está a esconder alguma coisa, mas Joel interrompe o momento. Talu sai irritado e Joel conta a Eva haver novidades de Duarte.

Talu fica irritado ao ver Zuri (Madalena Aragão) a dançar com Ary (Isaac Alfaiate), puxando-a para si e falando mal para o amigo, dizendo que é igual ao irmão.

Joel (João Jesus) diz a Eva já estar a tratar de falar com Sónia antes de Manuel (Ângelo Torres). Eva fica perturbada ao ver Talu com Zuri, com este a puxá-la ainda mais para si. Eva afasta-se abalada a ignorar Joel, que fica muito incomodado.

