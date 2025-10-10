A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Talu e Ary mentem a todos. Eis o motivo

  • Hoje às 08:57
Vem aí em «A Fazenda»: Talu e Ary mentem a todos. Eis o motivo

Os dois amigos estão decididos e nada os fará mudar de ideias.

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) chega com Talu (Evandro Gomes) à fazenda para falar com Daniela (Soraia Tavares), que o olha de imediato desconfiada. Ary engole em seco. Daniela pressiona Ary para lhe explicar por que vai a Lisboa. Ary olha-a muito atrapalhado.

Talu aguarda preocupado pelo desfecho da conversa de Ary com Daniela. Olha apreensivo para Januário por saber que ele também se vai mandar aos arames com Ary ir a Lisboa.

Ary justifica-se a Daniela ter de ir a Lisboa para falar com Joel (João Jesus), argumentando que Zulmira (Helena Isabel) está a sofrer muito por ele se ter afastado deles. Ary recusa a Daniela que ela vá consigo, dizendo que ela tem de tratar do alembamento deles, algo que ele também quer muito. Daniela sorri a acreditar nele.

Talu não tem coragem para contar a Januário do problema de Ary com Júlia. Olha espantado para Daniela a vir com Ary do  escritório a dizer que ele vai a Lisboa para falar com Joel. Ary troca um olhar cúmplice com Talu.

Na realidade, Ary quer ir a Lisboa para confrontar Júlia (Kelly Bailey) sobre ela, supostamente, ter trocado os testes de ADN. E, Talu quer ir para acompanhar o amigo e, no fundo, para encontrar Eva.

De relembrar que Ary e Daniela estão juntos de novo:

