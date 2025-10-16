A Fazenda

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:56
Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez - TVI

O momento tão esperado chegou.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) estaca em choque por Nadir (Sharam Diniz) lhe revelar que Zuri (Madalena Aragão) fingiu a sua gravidez, tendo sido tudo um plano de Lukenia (Rita Cruz) para o separar de Eva.

Zuri anui a Laura (Leonor Seixas) já ter tomado uma decisão sobre contar ou não a Talu da sua falsa gravidez. Este irrompe a criticar magoado Zuri por lhe ter feito isso. Zuri olha-o aflita.

Zuri tenta argumentar a Talu que se deixou convencer por Lukenia que somente conseguiria ficar com ele inventando aquela história da falsa gravidez. Talu diz a Zuri que não seria por isso que ficaria com ela, dizendo estar muito desiludido com o que ela lhe fez. Zuri fica a chorar abalada.

Zuri diz desolada a Laura achar que perdeu Talu para sempre, dizendo à mãe que já tinha decidido contar-lhe a verdade, mas ele se antecipou. Zuri lastima-se ir ficar sozinha.

De recordar que Talu sofreu muito com esta mentira:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Eva enfrenta Joel antes de ser salva por Talu num momento de cortar a respiração

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Lukenia foge com Laura nos braços e deixa todos em desespero

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Lukenia confessa tudo, é encurralada e foge com Laura sob ameaça de morte

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Lukenia não aguenta a verdade e ameaça Laura com uma arma

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje
1

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje
2

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
dom, 5 out
4

Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»

Ontem
5

Fotografias nunca antes vistas! Guillaume Lalung declara-se a Rita Pereira em dia especial

qui, 13 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Terra Forte
Hoje

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 14 out

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

Hoje

«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

Hoje

Atriz famosa surge em vídeo 'atrevido' e deixa seguidores ao rubro

Hoje

Ator famoso faz revelação emocionante com o filho nos braços: «Vou ser...»

Hoje

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Terra Forte
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje
Mais Fora do Ecrã