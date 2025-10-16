Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) estaca em choque por Nadir (Sharam Diniz) lhe revelar que Zuri (Madalena Aragão) fingiu a sua gravidez, tendo sido tudo um plano de Lukenia (Rita Cruz) para o separar de Eva.

Zuri anui a Laura (Leonor Seixas) já ter tomado uma decisão sobre contar ou não a Talu da sua falsa gravidez. Este irrompe a criticar magoado Zuri por lhe ter feito isso. Zuri olha-o aflita.

Zuri tenta argumentar a Talu que se deixou convencer por Lukenia que somente conseguiria ficar com ele inventando aquela história da falsa gravidez. Talu diz a Zuri que não seria por isso que ficaria com ela, dizendo estar muito desiludido com o que ela lhe fez. Zuri fica a chorar abalada.

Zuri diz desolada a Laura achar que perdeu Talu para sempre, dizendo à mãe que já tinha decidido contar-lhe a verdade, mas ele se antecipou. Zuri lastima-se ir ficar sozinha.

De recordar que Talu sofreu muito com esta mentira: