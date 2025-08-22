A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu

  • TVI Novelas
  • Hoje às 00:00
Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu - TVI

Um confronto inesperado ameaça virar do avesso as vidas de Talu, Zuri e Eva.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Talu Talu (Evandro Gomes) abre o coração a Zuri (Madalena Aragão) e admite que não ficará com ela, porque está comprometido com Eva (Margarida Corceiro). No entanto, garante-lhe que nunca vai abandonar o filho que estão à espera. Zuri sai destroçada. Pouco depois, Lukenia (Rita Cruz) alerta Talu de que Eva vai querer levá-lo para Lisboa e afastá-lo da família. Mas Talu recusa ouvi-la, acusando-a de ser a verdadeira culpada de tudo e avisando que um dia perderá tudo o que roubou. Lukenia fica em choque com as palavras dele.

Mais tarde, Eva enfrenta Lukenia e acusa-a de ter sido a responsável pelo afastamento entre ela e Talu, o que acabou por levar Zuri a engravidar. Lukenia interrompe-a friamente, atirando que Eva é quem está a destruir a vida de Zuri, que agora se encontra grávida e completamente sozinha, sem família para a apoiar. Eva fica profundamente abalada com as palavras dela.

Relembre-se deste momento intenso entre Talu e Zuri:

Relacionados

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Leonor faz revelação às filhas sobre morte de Bianca

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Eva decide o seu destino e faz promessa inesperada a Talu

A Fazenda
Hoje

Joel arranja novo esconderijo para Duarte, mas a que preço?

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Júlia e Ary entregues ao amor e à incerteza do teste de ADN

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Eduardo devastado com a confissão de Mafalda

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem
1

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem
2

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Ontem
3

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
5

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Ontem

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Ontem

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Ontem

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

qua, 20 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN