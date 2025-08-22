Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu

Talu Talu (Evandro Gomes) abre o coração a Zuri (Madalena Aragão) e admite que não ficará com ela, porque está comprometido com Eva (Margarida Corceiro). No entanto, garante-lhe que nunca vai abandonar o filho que estão à espera. Zuri sai destroçada. Pouco depois, Lukenia (Rita Cruz) alerta Talu de que Eva vai querer levá-lo para Lisboa e afastá-lo da família. Mas Talu recusa ouvi-la, acusando-a de ser a verdadeira culpada de tudo e avisando que um dia perderá tudo o que roubou. Lukenia fica em choque com as palavras dele.

Mais tarde, Eva enfrenta Lukenia e acusa-a de ter sido a responsável pelo afastamento entre ela e Talu, o que acabou por levar Zuri a engravidar. Lukenia interrompe-a friamente, atirando que Eva é quem está a destruir a vida de Zuri, que agora se encontra grávida e completamente sozinha, sem família para a apoiar. Eva fica profundamente abalada com as palavras dela.

Relembre-se deste momento intenso entre Talu e Zuri: