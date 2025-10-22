Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

O ator Evandro Gomes, conhecido por dar vida a Talu na novela «A Fazenda», emocionou seguidores nas redes sociais após o final da produção, que terminou nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Com um post carregado de gratidão e emoção, Evandro partilhou vários momentos inesquecíveis ao lado da equipa e de colegas de elenco, reforçando o quanto esta experiência foi marcante na sua carreira.

No post publicado no Instagram, o ator colocou um carrossel de fotografias com diversos momentos, incluindo imagens ao lado de Margarida Corceiro, Kelly Bailey, Soraia Tavres, Nuno Lopes, Isaac Alfaiate, entre outros membros da equipa, demonstrando o forte vínculo criado ao longo das gravações.

Evandro Gomes escreveu na legenda uma mensagem carregada de emoção e reconhecimento: «Sinceramente, não faço a mínima ideia como expressar o que sinto depois deste ano incrível em que fiz parte deste projeto, que vou guardar para sempre com um carinho muito especial! Um OBRIGADO ENORME a cada pessoa que fez parte desta caminhada, e um obrigado especial a todas as pessoas que nos acompanharam durante este ano.»

O post rapidamente se encheu de mensagens de carinho e admiração, vindas de fãs, familiares e amigos, reforçando o impacto do trabalho de Evandro na novela. Margarida Corceiro comentou com ternura: «Talinho da minha vida», enquanto outros deixaram palavras como: «Amorzinho», «Foi lindo de ver», «Adorei do princípio ao fim» e «Orgulho», entre muitos outros elogios.

Este desabafo revela não só o afecto que Evandro Gomes sente pela experiência vivida, mas também a importância da amizade e do espírito de equipa em projetos televisivos. A mensagem do ator mostra que, para além da fama e do reconhecimento, são os momentos de proximidade, aprendizagem e partilha com colegas que tornam uma produção memorável.

Reveja aqui uma das primeiras entrevistas ao ator quando soube que ia ser protagonista da novela:

Ao partilhar estas recordações, Evandro Gomes deixa claro que «A Fazenda»» ficará para sempre no seu coração, não apenas como mais uma novela no currículo, mas como uma experiência transformadora, recheada de emoção, amizade e gratidão.

