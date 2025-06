Fãs de «A Fazenda» fazem-se ouvir perante declaração de Eva a Joel: «A torcer por estes dois»

A novela «A Fazenda», transmitida pela TVI, continua a dar que falar e a provocar fortes reações entre os telespetadores. Desta vez, a atenção centrou-se na relação entre Eva e Joel, depois da partilha de um vídeo no Instagram da TVI Novelas, onde Eva afirma a Joel que quer seguir em frente com a sua vida. Mais tarde, foi publicou uma fotografia dos dois a beijarem-se, o que fez disparar a polémica entre os fãs da trama.

Os seguidores da novela rapidamente se manifestaram, dividindo-se entre os que apoiam esta nova relação e os que torcem para que Eva volte para Talu, o seu antigo amor.

De um lado, há quem esteja encantado com a química entre Eva e Joel: «O melhor casal de sempre», escreveu um fã. Outro comentou: «Sempre achei que a Eva ficaria melhor com o Joel desde o início. A torcer por estes dois», mensagem que se repetiu mais de uma vez nos comentários.

Por outro lado, muitos telespetadores defendem que o verdadeiro amor de Eva é Talu e não hesitam em dizê-lo: «O amor está no ar??? Só se for da parte do Joel. Joel és muito querido mas a Eva AMA o Talu. Eva e Talu sempre», afirmou uma teleespetadora convicta. Outro comentário reforçou: «O Joel é bom miúdo, mas ela e o Talu se amam».

Esta reviravolta no enredo de «A Fazenda» tem mantido os fãs colados ao ecrã e promete continuar a alimentar debates acesos nas redes sociais. Afinal, quem será o verdadeiro par romântico de Eva: Joel ou Talu? A resposta parece ainda longe de ser consensual.

Veja a declaração completa de Eva no vídeo abaixo: