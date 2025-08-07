Vem aí em «A Fazenda»: Com seguranças contratados, Talu é proibido de se aproximar de Eva

Em «A Fazenda», segurança barra a passagem a Talu (Evandro Gomes), impedindo-o de ver Eva (Margarida Corceiro).
Talu pede ajuda a Ivandro (Vitor Hugo) para conseguir passar pelo segurança que está a vigiar Eva, dizendo-lhe que aquilo é um plano de Joel para não conseguir aproximar-se dela até ser transferida para Lisboa.
Segurança volta a avisar Talu para se ir embora por não o ir deixar ver Eva. É surpreendido por Ivandro, que o neutraliza com um golpe. Talu segue disparado para o quarto da sua amada.
De relembrar que os dois jovens reataram a relação: