Vem aí em «A Fazenda»: Talu abandona a fazenda e já não há volta a dar

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) faz a mala para sair da fazenda, dizendo a Eva (Margarida Corceiro) que não tem outra hipótese por estar contra Gaspar (Nuno Lopes) na defesa de Lukenia (Rita Cruz). Eva acusa Talu de se estar a esquecer dela em toda aquela história. Talu pede-lhe desculpa e sugere que se mudem juntos para o Lodge.

Talu entrega a Gaspar as suas chaves e a pasta com negócios, dizendo-lhe que aquele é o seu corte definitivo com a fazenda. Talu vinca que vai conseguir provar a inocência de Lukenia e fazê-lo arrepender-se de a ter tratado tão mal.

Relembre-se que Talu já tinha ameaçado tomar esta decisão: