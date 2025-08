Vem aí em «A Fazenda»: Talu mente a Gaspar

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) olha hesitante para Gaspar (Nuno Lopes) a pedir-lhe para lhe contar o que aconteceu afinal ontem na lavra para ele e Eva (Margarida Corceiro) quase terem morrido naquele incêndio.

Talu nega atrapalhado a Gaspar ter reatado com Eva, mas Gaspar insiste ser notório como ele mudou desde que Eva regressou a Angola. Talu olha-o muito comprometido.

Talu tenta convencer Gaspar que Eva faz parte do passado, estando mesmo determinado em construir uma família com Zuri, disfarçando que Eva somente esteve na lavra para falar com Leonor (Dalila Carmo). Gaspar não compra, mas a conversa é interrompida pela chegada de Lukenia (Rita Cruz).

Recorde-se que Eva tinha ido confrontar Talu sobre a namorada estar grávida: