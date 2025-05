Vem aí em «A Fazenda»: Desespero! Talu faz o impensável a Lukenia

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) conta apreensivo a Talu (Evandro Gomes) que Lukenia (Rita Cruz) o vai tramar tanto a ele como Leonor (Dalila Carmo) em tribunal por ir expor o email que revela a culpa dela na morte de Rita. Talu diz a Gaspar que vai impedir Lukenia de testemunhar, saindo determinado.

Lukenia diz a Talu que vai mesmo expor o crime de Leonor em tribunal por ser a única forma de se defender das acusações de Gaspar de o ter envenenado. Talu sai disparado, deixando a mãe trancada no quarto.

Talu vem ter com Ary (Isaac Alfaiate), que o aguardava, com Ary a assentir controlar Lukenia para que ela não consiga sair do quarto. Lukenia bate furiosa na porta para que Talu a deixe sair.

Recorde-se que a relação de Talu e Lukenia não tem estado bem: