Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) protesta com o filho por estar a interromper a alegria daquele dia para lhe pedir o vídeo de Eva (Margarida Corceiro). Talu (Evandro Gomes) corta a dizer querer o vídeo e Lukenia abre um armário.
Januário (Hoji Fortuna) e Ivandro (Vitor Hugo) concordam que alguma coisa grave se está a passar para Talu e Lukenia terem ido para o escritório.
Lukenia diz tensa a Talu que não está a encontrar a pen, garantindo que ela estava ali. Talu acusa-a descontrolado de mais uma vez o ter trapaceado, avançando ameaçador para ela.
Todos ouvem apreensivos a discussão de Talu com Lukenia no escritório. Zuri, melindrada, foge dali.
Todos olham aflitos para Talu a apertar o pescoço a Lukenia, conseguindo separá-los a custo. Talu sai disparado por Daniela (Soraia Tavares) avisar que Zuri saiu de casa. Lukenia recusa-se a falar do que acabou de acontecer, impondo que a deixem sozinha.
