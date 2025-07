Vem aí em «A Fazenda»: Talu e Lukenia fazem as pazes?

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) lê intrigado a mensagem que Lukenia (Rita Cruz) lhe enviou para se encontrarem. Gaspar aconselha-o a ignorar. Gaspar (Nuno Lopes) diz a Talu já ter falado com Mendonça para lhe arranjar a dita consulta para Zuri (Madalena Aragão). Talu diz esperar estar a fazer a coisa certa com Zuri.

Talu olha tenso para Lukenia a perguntar-lhe por que não lhe contou ainda que Zuri está grávida dele.

Lukenia insiste com Talu para a deixar ajudá-lo no acompanhamento da gravidez de Zuri, dizendo saber que ele não tem dinheiro para ir a médicos, sugerindo que ela seja acompanhada no posto da Mumba. Talu acaba por assentir sem outra hipótese. Lukenia sai satisfeita.

Gaspar está muito revoltado por Lukenia ter vindo oferecer ajuda a Talu para o bebé de Zuri. Leonor (Dalila Carmo) faz Gaspar ver que Lukenia está somente a querer cumprir o seu papel de avó, achando que Talu deve aceitar a ajuda dela. Talu concorda, enviando uma mensagem para a mãe.

Recorde-se que Talu tem estado de costas voltadas com a mãe: