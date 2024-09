«É humor, vê se entendes»: D'ZRT fazem uma versão especial de tema para Joana Marques

Os D'ZRT estiveram no programa, «As Três da Manhã», e foram desafiados a cantar uma versão muito especial de «Para Mim Tanto Me Faz» sobre o «Extremamente desagradável», que chega ao episódio mil.

A banda surpreendeu e escreveu uma letra à altura:

De relembrar que o último concerto da banda é já no próximo dia 28 de setembro de 2024, em Coimbra. Num espetáculo, que irá reunir, também, as Just Girls e os 4Taste.

Ao que tudo indica, Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém deverão regressar aos palcos, após esta pausa, em 2026.