Estes são 5 sinais de que poderá ter crescido numa família disfuncional

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:22
Estes são 5 sinais de que poderá ter crescido numa família disfuncional - TVI

Crescer numa família disfuncional pode influenciar as relações na vida adulta, a autoestima e a forma como se lida com conflitos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Crescer numa família disfuncional pode ter um impacto profundo em qualquer pessoa. Pode influenciar as relações na vida adulta, a autoestima e a forma como se lida com conflitos. Felizmente, nunca é tarde para aprender hábitos saudáveis de relacionamento e estabelecer limites.

A psicoterapeuta familiar norte-americana Annie Wright explica, em resposta ao Business Insider, que as primeiras relações com pais ou cuidadores moldam profundamente as relações futuras.

“As famílias transmitem mensagens, implícita e explicitamente, sobre o que é permitido e o que não é num sistema familiar”, explicou a especialista. “Na idade adulta, isso geralmente manifesta-se com parceiros românticos, amigos, colegas e chefes.”

O artigo do Business Insider destaca vários sinais que indicam que pode ter crescido numa casa disfuncional, e o que pode fazer para quebrar este ciclo.

1. É demasiado exigente consigo mesmo

Annie Wright explica que pessoas que crescem em famílias disfuncionais tendem a desenvolver baixa autoestima ou padrões de pensamento negativos, como “pensar muito mal de si mesmas ou ter pensamentos muito rígidos sobre si mesmas e os outros”.

Por exemplo, se foi criado por um pai excessivamente crítico, pode ser difícil “desligar essas vozes críticas na cabeça”, refere a psicóloga.

2. Tem dificuldade em regular as emoções

A desregulação emocional ocorre quando alguém não consegue aceder, identificar ou expressar adequadamente os seus sentimentos.

De acordo com Annie Wright, “os cuidadores, desde muito cedo, são aqueles que ensinam as crianças a sentir as suas emoções”. Pais emocionalmente saudáveis ajudam-nas a reconhecer sentimentos como a raiva ou a tristeza e a encontrar formas seguras de lidar com emoções desconfortáveis.

No entanto, quem cresceu com pais emocionalmente imaturos ou abusivos pode ter recebido mensagens para reprimir as emoções, dificultando a gestão emocional na vida adulta.

3. Tem um estilo de apego inseguro

Mesmo reconhecendo que a família foi disfuncional e desejando ser diferente, muitos adultos têm dificuldade em estabelecer relações saudáveis — sejam elas amorosas, de amizade ou profissionais.

“Se tem dificuldade em encontrar, criar e manter relacionamentos saudáveis e seguros, isso pode refletir o seu estilo de apego”, explicou Annie Wright ao Business Insider.

Segundo a teoria do apego, existem quatro tipos principais: seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. Os três últimos podem desenvolver-se como resultado de um ambiente familiar disfuncional.

A boa notícia é que, segundo a especialista, os estilos de apego são flexíveis, e é possível modificá-los na idade adulta através de autoconhecimento e trabalho emocional.

4. Tem dificuldade em lidar com conflitos

A forma como gerimos conflitos está profundamente ligada à dinâmica familiar da infância, refere Annie Wright.

Por exemplo, se cresceu com pais reativos, que “explodiam ao primeiro sinal de conflito”, ou com pais emocionalmente ausentes, é provável que tenha aprendido que “o conflito não é um lugar seguro”.

Por outro lado, se teve um pai passivo que se afastava diante de emoções desconfortáveis, pode ter interiorizado que o melhor é “engolir” os problemas para manter a paz.

5. Sofre de problemas de saúde

Os efeitos emocionais de crescer numa família instável ou negligente podem manifestar-se fisicamente, alerta a psicóloga.

A insónia, o stress e a ansiedade podem estar ligados ao tipo de relação que se teve — ou ainda se tem — com a família.

“A insónia, o stress e a ansiedade podem estar ligados ao relacionamento passado ou atual com a nossa família”, explicou Annie Wright ao Business Insider.

Relacionados

Forno ou air fryer? Acabaram-se as dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Nutricionistas alertam: estes 5 alimentos não devem ser misturados com bananas

Mais Vistos

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

seg, 10 nov
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
2

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

seg, 10 nov
3

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

qua, 9 jul
4

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
dom, 26 out
5

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Hoje

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel

Ontem

“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe

Ontem

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

Hoje

Último episódio de 'Ninguém Como Tu': A resposta a quem «Quem matou o António?» já faz 20 anos

Hoje

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

Terra Forte
Ontem

Manuel Marques faz sério comunicado: «Para evitar especulações»

Festa é Festa
Ontem

“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe

Ontem

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel

Ontem
Mais Fora do Ecrã