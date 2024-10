Diogo Infante está adoentado, mas isso não o impede de fazer o que mais gosta

Esta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, Diogo Infante fez um tutorial, nas redes sociais, do que fazer quando se está adoentado e com um espetáculo quase a começar.

«Olá. Aqui estou eu para mais um tutorial on acting de como fazer espetáculo, quando estamos com um bocadinho de febre, fanhosos e com uma ligeira dor de cabeça», começou por dizer.

De seguida, deu dicas: «Tomar um ben u ron e beber muita água».

Diogo Infante é um dos atores mais acarinhados no nosso país e participou em vários projetos de ficção da TVI, como: Mundo ao Contrário, Jardins Proibidos, A Impostora, Jogo Duplo, Prisioneira, Pecado, Quero é Viver e A Filha.

