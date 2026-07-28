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A Madrasta

Vem aí em A Madrasta: Este é o plano de Felícia que pode deixar Diana sem nada

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 53min
Vem aí em A Madrasta: Este é o plano de Felícia que pode deixar Diana sem nada - TVI

Está quase a acontecer na novela A Madrasta. Felícia tem um plano para tirar as ações a Diana. Descubra aqui o que vai acontecer

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Está quase a acontecer na novela A Madrasta. Felícia (Isabel Abreu) tem um plano para tirar as ações a Diana (Inês Castel-Branco). Descubra aqui o que vai acontecer.

Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) já sabe que Diana (Inês Castel-Branco) reclamou as suas ações e acha que não tinha o direito de o fazer. Diana diz que tanto tinha que o fez. Felícia propõe comprar as ações de Diana pelo dobro do valor, para que se possa focar no seu negócio. Diana percebe que Felícia só a quer afastar da família. 

Veja também o momento em que Felícia quer saber tudo sobre a relação de Francisca com Ricardo: 

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