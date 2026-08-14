Vem aí «A Madrasta»: Felícia descobre que não pode salvar o filho e fica devastada

Na novela »A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) está muito ansiosa à espera do resultado do teste de compatibilidade com João Maria (O seu verdadeiro filho). Arminda nunca tinha reparado que Felícia gostava tanto de João Maria. O telemóvel de Felícia toca e Carminho (Teresa Tavares) vem a correr entregar-lho. Felícia atende e fica devastada com o que ouve. Carminho percebe que não são boas notícias e Felícia confirma.

Felícia está um farrapo por não ser compatível com João Maria e acha que só pode ser castigo de Deus. Pedro (Albano Jerónimo) diz que há outras hipóteses e a mais provável é que o pai biológico seja compatível. Pedro pergunta a Felícia quem é o pai biológico e ela fica como se tivesse levado um murro no estômago.

Reveja o momento do atropelamento de Beatriz: