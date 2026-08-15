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Vem aí «A Madrasta»: Para salvar João Maria, Felícia ameaça revelar o maior segredo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:00
Vem aí «A Madrasta»: Para salvar João Maria, Felícia ameaça revelar o maior segredo - TVI

Na novela «A Madrasta», Felícia vai ser obrigada a mudar a sua atitude sobre o segredo da paternidade de João Maria

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Na novela «A Madrasta», o estado de saúde de João Maria é muito preocupante. Os testes de compatibilidade têm dado negativo o que tem deixado Felícia (a verdadeira mãe» em pânico. Por isso, ela vai tomar uma atitude e confrontar o pai da jovem. 

Felícia (Isabel Abreu) exige que Renato (Sérgio Praia) faça o teste de compatibilidade, pois é a melhor hipótese de ser compatível com João Maria. Renato diz que não pode fazer, pois Pedro (Albano Jerónimo) não o perdoaria se soubesse a verdade.

Felícia avisa Renato que se não fizer o teste de compatibilidade, ela mesma conta a verdade a Pedro. 

Reveja ainda o momento em que Felícia faz uma ameaça assustadora contra Diana:

 

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